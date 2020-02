Coronavirus, l'Honved Budapest sospende il tecnico Sannino

L'Honved Budapest ha deciso di sospendere il proprio allenatore, l'italiano Giuseppe Sannino, perché "lui e il suo vice Alessandro Recenti potrebbero essere entrati in contatto con persone che vivono nelle aree in cui si è diffuso il caso coronavirus, in Lombardia". Lo fa sapere il club della capitale ungherese in una nota diffusa su Facebook il club della capitale ungherese. Al suo posto sabato a guidare la squadra contro il Diosgyor ci sarà l'ex nazionale magiaro Istvan Pisont. L'Honved ha anche precisato che Sannino e il suo vice "non presentano alcun sintomo, ma non hanno preso parte all'allenamento della squadra per precauzione". La sostituzione, ha precisato il club, è solo a a titolo temporaneo.