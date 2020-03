Coronavirus: Berlusconi dona 10 milioni per 400 posti di terapia intensiva

Di fronte all'emergenza coronavirus non è mancato l'intervento di Silvio Berlusconi a favore di chi sta lottando contro l'epidemia e producendo ogni possibile sforzo per contenere la diffusione del virus e assistere i pazienti ricoverati in ospedale. E' di oggi infatti la notizia che l'ex patron del Milan e attuale presidente del Monza, ha deciso di mettere a disposizione della Regione Lombardia, tramite una donazione, la somma di 10 milioni di euro, necessaria per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla fiera di Milano. O, eventualmente, per altre emergenze sanitarie.