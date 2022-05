Coppe europee: il francese Turpin arbitra la finale di Champions Liverpool-Real. Roma al romeno Kovacs in Conference

GLI ARBITRI DELLE FINALI

La finale di Europa League tra Eintracht e Rangers sarà diretta dallo sloveno Vinčić

Sarà il francese Clément Turpin ad arbitrare la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid, in programma il 28 maggio alle 21 allo Stade de France di Parigi. Fischietto romeno, Istvan Kovacs, per la Roma nella finale di Conference League del 25 maggio alle 21 a Tirana contro gli olandesi del Feyenoord. La finale di Europa League del 18 maggio alle 21 tra Eintracht Francoforte e Rangers sarà diretta dallo sloveno Slavko Vinčić. Getty Images

Turpin sarà assistito dai connazionali Nicolas Danos e Cyril Gringore, mentre un altro francese, Benoît Bastien, ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. Il ruolo di Var è stato assegnato a Jerôme Brisard (Francia), che sarà assistito da Willy Delajod (Francia) e da due italiani, Massimiliano Irrati e Filippo Meli. Kovacs, che dirigerà la Roma nella finale di Conference League, è un arbitro internazionale dal 2010 e arbitrerà la sua prima finale di una competizione Uefa per club. In questa stagione, il 37enne ha arbitrato dieci partite in competizioni Uefa per club, tra cui la semifinale di andata di Champions League tra Manchester City e Real Madrid. Kovacs sarà assistito dai connazionali Vasile Florin Marinescu e Mihai-Ovidiu Artene. Il quarto ufficiale di gara, Sandro Schärer, proviene dalla Svizzera. Il ruolo di Var è stato affidato a Marco Fritz (Germania), che sarà assistito dai connazionali Christian Dingert e Bastian Dankert.

Nella finale di Europa League Vincic sarà assistito dai connazionali Tomaž Klancnik e Andraž Kovacic. Il quarto ufficiale, Srdjan Jovanovic, proviene dalla Serbia. Il ruolo di Var è stato assegnato a Paulus van Boekel (Olanda), che sarà coadiuvato dallo sloveno Jure Praprotnik e dagli spagnoli Alejandro Hernandez Hernandez e Roberto Diaz Perez del Palomar.