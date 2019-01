Allegri sbotta per l'Atletico: "Si parla come se la Juve dovesse aspettare solo l'1 giugno per vincere la Champions"

Dybala sta segnando meno, ma è più importante?

"Con Paulo ci ho parlato tre giorni fa. Lui azioni da gol ne ha sempre. L'azione del gol di Cancelo è la classica azione in cui lui fa gol o chiude l'azione. L'azione di rimorchio in cui inizia l'azione e la finisce, poi è stato bravo lì il portiere a fare quella parata. Ma ne ha avute tante occasioni, l'unica differenza è che avendone tre davanti due a turno si sacrifichino un po' di più e su questo ci dà una grossa mano, come ce la dà in fase di costruzione, in cui gioca e si diverte di più. Ma come in tutte le cose c'è un processo a livello mentale. Lui mentalmente sentendo, leggendo, pensa che gioca in una posizione diversa e non fa gol. No, le occasioni le ha avute lo stesso. I gol li può fare lo stesso".

Come mai l'esclusione di Perin visto che aveva detto che dai quarti avrebbe giocato lui?

Perché si fa tanta fatica a giocare contro l'Atalanta?

"Perché è una squadra fisica, che gioca in avanti e fa molti gol. Vero anche che l'Atalanta concede molto. Bisogna sfruttare i punti deboli loro e arginare i loro punto di forza. Gomez fa più il rifinitore, Ilicic e Zapata sono in un grande momento. Noi in campionato abbiamo fatto una grande partita, poi siamo rimasti in dieci. Sappiamo che ci sarà lo stadio pieno e per loro ci sarà la possibilità di eliminare la Juventus e puntare a vincere la coppa Italia. Dal nostro punto di vista ci deve essere la voglia di arrivare in semifinale e giocarci poi la quinta finale di Coppa Italia di fila".

La partita con la Lazio dimostra la forza della panchina. Ha forse la panchina più forte di sempre. Questo aumenta le difficoltà di gestire e mandare in panchina qualcuno?

"Non è difficile, bisogna fare delle scelte. L'ho detto ai ragazzi, per far giocare tutti riempiamo il calendario andando avanti in tutto. Tra l'altro c'è qualcuno che ha bisogno di rifiatare, o qualche problema. Tra l'altro avendo una rosa così ampia posso anche mandarne qualcuno in vacanza, perché ogni tanto li mando. Se avessi la rosa corta dovrei far giocare sempre gli stessi".

"Perché Szczesny ha giocato domenica e voglio dargli continuità. Perin gioca col Parma"."Visto che nelle ultime quattro c'è stata solo una vittoria speriamo ce ne sia un'altra. Non sarà semplice, l'Atalanta ha il miglior attacco, è in grande condizione, domenica ha recuperato una grande partita. L'Atalanta a livello fisico è una delle poche che riesce a a stare al nostro livello, ma è diverso dalla partita di campionato. Ci sarà più pressione e quelle partite le vince chi fa meno errori".