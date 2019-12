Nuovo Mondiale per Club: la Cina annuncia le città sedi delle partite

NUOVA FORMULA DAL 2021

Il Mondiale per Club trasmesso da Mediaset e vinto dal Liverpool è stata la penultima (a dicembre 2020 si andrà ancora in Qatar) edizione con la formula della eliminazione diretta: dal 2021 cambia tutto, si passerà a 24 squadre e si giocherà tra giugno e luglio. La federcalcio cinese (Cfa) intanto ha annunciato i nomi delle otto città che ospiteranno le gare del nuovo Mondiale per Club: Shangai, Tianjin, Guangzhou, Wuhan, Shenyang, Ji'nan, Hangzhou e Dalian. Non c'è quindi la capitale Pechino.

Tra un anno e mezzo, quindi, si cambia: la Fifa ha stabilito che otto team verranno dall'Europa, sei dal Sudamerica e le altre dieci dalle restanti zone. I criteri di qualificazione al nuovo torneo iridato saranno decisi dalle varie confederazioni continentali, che per ora non li hanno stabiliti. Unica eccezione il Flamengo, già sicuro di esserci: la Conmebol ha chiarito che la squadra brasiliana è ammessa in quanto campione della Libertadores 2019, e lo stesso varrà per chi vincere nel 2020 e nel 2021. Come assegnare i restanti tre posti è da decidere.

"Il fatto di organizzare il primo Mondiale per Club a 24 squadre - ha detto un portavoce della federazione cinese - può dare un impulso decisivo allo sviluppo del calcio nel nostro paese. Ora lavoreremo insieme alla Fifa per organizzare un torneo memorabile, e perfetto sotto ogni punto di vista".