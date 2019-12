Liverpool, in 24 ore due partite con due squadre diverse

MONDIALE PER CLUB E COPPA

Il Liverpool è pronto ad entrare nella storia anche se... non avrebbe voluto! A causa del calendario troppo fitto e della mancanza di date alternative, la squadra di Jurgen Klopp sarà costretto a giocare sia il Mondiale per club (esclusiva Mediaset) che i quarti di finale di Carabao Cup contro l'Aston Villa nel giro di 24 ore. I Reds, infatti, saranno impegnati in semifinale in Qatar il 18 dicembre e contro i Villans il 17: nella coppa di Lega verrà quindi schierata una squadra formata solo da giovani.

La decisione era arrivata a inizio novembre dopo che Klopp aveva addirittura minacciato di ritirare la squadra dalla Carabao Cup, lamentandosi del calendario. Poi sono intervenute le diplomazie che non hanno potuto evitare il doppio impegno nel giro di sole 24 ore, e a circa 5.500 km di distanza, ma almeno garantito la partecipazione della squadra ad entrambe le competizioni.

Questa la nota diramata dal club lo scorso 5 novembre: "Il Liverpool Football Club può confermare che il quarto di finale di Carabao Cup con l’Aston Villa si svolgerà martedì 17 dicembre 2019 -si legge in una nota -. Di conseguenza, utilizzeremo due squadre contemporaneamente, con una formazione che parteciperà alla Coppa del Mondo per Club FIFA in Qatar e un’altra alla Carabao Cup. Il club vorrebbe cogliere l’occasione per sottolineare che, sebbene questo non sia uno scenario ideale, si tratta di un risultato raggiunto nell’interesse della competizione, dei club e di noi stessi, come unico fattore motivante. Vorremmo ringraziare l’EFL per i loro sforzi nel trovare una soluzione e possiamo confermare che sono state discusse date alternative, ma alla fine nessuna è stata considerata adatta senza compromettere la programmazione della competizione stessa o mettere a dura prova la nostra squadra".

