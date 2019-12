La Coppa del Mondo per Club 2019 su Mediaset

ESCLUSIVA

Il grande calcio internazionale su Canale 20 non si ferma mai. Dopo le gare di Nations League e delle qualificazioni a Euro 2020, arriva in esclusiva assoluta la Coppa del Mondo per Club 2019. Dall’11 al 21 dicembre, in Qatar, si svolgerà la 16esima edizione della competizione FIFA che mette di fronte le sei vincitrici delle rispettive competizioni continentali, più la squadra campione nazionale del paese ospitante. Tutte le gare, dal primo turno, fino alla finale saranno trasmesse in esclusiva sul canale diretto da Marco Costa.

Sette le squadre partecipanti: il Liverpool (vincitore della Champions League 2018-2019), il Flamengo (campione della Coppa Libertadores 2019), l’Esperance Tunisi (vincitrice della Champions League africana 2018-209), il Monterrey (vincitore Champions League CONCACAF), l’Hienghène Sport (vincitrice Champions League Oceania 2018-2019), l’Al-Hilal (campione della Champions League asiatica 2019) e l’Al-Saad come rappresentante del Qatar.

Otto partite che eleggeranno la squadra Campione del Mondo per Club, con il Liverpool di Klopp e il Flamengo dell’ex Inter Gabigol, in gara solo a partire dalle semifinali, che rappresentano le grandi favoriti per la vittoria finale.

Inoltre, tutti i match saranno visibili anche in live streaming su Sportmediaset.it e sull’app SportMediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi).