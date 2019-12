Flamengo, Jorge Jesus: "Liverpool più forte ma possiamo giocarcela"

MONDIALE PER CLUB

Domani Flamengo-Liverpool (ore 18.30, diretta su Canale 20 e streaming su Sportmediaset.it) assegnerà il titolo di campione del mondo per club, Jorge Jesus sa di partire con gli sfavori del pronostico: "La differenza è che loro hanno i migliori giocatori del mondo, noi abbiamo buoni giocatori e dovremo bilanciare questo fatto con la tattica. Ma entrambe le squadre stanno riacquistano prestigio internazionale, Klopp sta facendo un lavoro spettacolare" le parole del tecnico rossonero. Mondiale per club: domani finale come nel 1981

Klopp ha parlato della differenza di visione del trofeo tra europei e sudamericani: "Capisco che per loro sia importante riportare la Premier League a casa dopo 30 anni ma non sarà questa partita ad influire sulla loro corsa verso la vittoria del campionato. Loro sono comunque la migliore squadre europea, gli resta da diventare solo la migliore al mondo". Il Flamengo e la sua idea di gioco: "Ogni allenatore ha la sua, in questi sei mesi ho sempre cercato di portare la squadra a raggiungere gli obiettivi ma sempre con spettacolo".

Sui portoghesi che tifano Flamengo: "So che stanno seguendo la mia avventura con passione, un orgoglio per me. Dovessimo vincere, condividerei il successo anche con loro".