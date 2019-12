Coppa del Mondo per Club 2019: le due semifinali in diretta su Mediaset

La Coppa del Mondo per club Fifa 2019 torna in esclusiva in chiaro sul canale 20. Martedì 17 e mercoledì 18 dicembre, la rete diretta da Marco Costa trasmetterà la finale 5°-6° posto e le due semifinali: Al Sadd-Esperance, Flamengo-Al Hilal e Monterrey-Liverpool.