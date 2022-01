Tutti in piedi per Dybala: i tifosi lo acclamano, lui segna e torna a esultare

L'ovazione dei cinquemila tifosi presenti all'Allianz Stadium al momento del suo ingresso in campo al 17' della ripresa al posto di Kulusevski, con il coro "Resta a Torino". Poi il gol dopo 5' minuti per il 3-1 della Juve alla Sampdoria nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ma questa volta, a differenza della gara contro l'Udinese, Paulo Dybala ha esultato, allargato le braccia e ringraziato i sostenitori bianconeri, che per festeggiarlo si sono alzati tutti in piedi e gli hanno reso omaggio.