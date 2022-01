Supercoppa italiana, dubbi per il contatto Chiellini-Barella: Inzaghi si infuria

Contatto in area Juve tra Chiellini e Barella nel primo tempo della finale di Supercoppa italiana. Il centrocampista dell'Inter anticipa il difensore che non frena la sua corsa e genera un contatto che fa crollare a terra il n°23 interista, che chiede il penalty. Doveri fa subito fa cenno di aver visto tutto e lascia correre nonostante le proteste del centrocampista sardo e poi dei calciatori nerazzurri. Il Var analizza il contatto e conferma la decisione del direttore di gara senza richiamarlo all'on field review: non è rigore. Una decisione che fa infuriare la panchina dell’Inter, protesta parecchio anche Simone Inzaghi, che viene ‘calmato’ dal quarto uomo.