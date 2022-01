Supercoppa, Bonucci perde la testa: schiaffo al segretario dell'Inter

SUPERCOPPA

Il difensore bianconero colpisce Cristiano Mozzillo al triplice fischio di Doveri

Increscioso episodio al termine di Inter-Juventus, finale di Supercoppa italiana disputata mercoledì sera a San Siro. Leonardo Bonucci, pronto a bordocampo per entrare a tirare i calci di rigore e gelato dal gol di Sanchez al 121', ha tirato uno schiaffo al segretario nerazzurro Cristiano Mozzillo sulle scale che portavano agli spogliatoi, come testimoniato da un video girato da un tifoso e diventato presto virale. Il difensore rischia ora la squalifica.

A bordo campo volano schiaffi e spintoni, con il dirigente dell'Inter che cerca di sottrarsi mentre la furia del difensore della Juve aumenta. Il motivo, se non il nervosismo per una sconfitta all'ultimo secondo, non è dato sapersi, ma probabilmente l'esultanza per il gol di Sanchez del segretario nerazzurro ha mandato su tutte lu furie lo juventino.

CESARI: "PROVA TV SOLO SE LA PROCURA CHIEDERA' IMMAGINI"

Graziano Cesari ha commentato in esclusiva a Sportmediaset i possibili risvolti disciplinari nei confronti di Bonucci. "L'episodio è sfuggito sicuramente a tutti gli ufficiali di gara presenti sul terreno di gioco e quindi non è stato refertato. E' possibile che sia stato segnalato dagli Ispettori di Lega e Commissari di campo nel loro rapporto di gara. Prova tv ammissibile solo se la Procura Federale chiederà le immagini televisive".

IL PRIMO VIDEO (al minuto 00.20)

IL SECONDO VIDEO