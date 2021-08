Prove di normalità: in Coppa Italia tifosi presenti al 50%

LA NOVITÀ

Stadi aperti al 50%, con la norma del metro di distanza e green pass: così il pubblico torna a tifare in presenza

Tutto cominciò con la finale di Coppa Italia (Atalanta-Juventus, 19 maggio) e da lì si riparte: i tifosi tornano allo stadio e fanno prove di normalità, anche in vista di un campionato ormai alle porte in cui la speranza è che norme come posti a scacchiera, metro di distanza e capacità al 50% vengano presto messe in soffitta per tornare ai grandi "pienoni" di una volta. Getty Images

Queste le norme che le società hanno dovuto rispettare per la riapertura in sicurezza degli spalti per la Coppa Italia: 50% della capienza totale, un metro (minimo) di distanziamento e green pass. Non tutti gli stadi, però, potranno aprire al massimo della propria capacità. Tra un seggiolino e l'altro, infatti, la distanza è inferiore al metro: questo obbliga le società a diminuire il numero di posti disponibili con la necessità di mantenere intatti gli standard di sicurezza richiesti dal CTS.

Poco importa, al momento: la Coppa Italia, d'altronde, è una prova generale in ottica di ciò che ancora deve venire, ovvero la Serie A. Per il campionati, infatti, ci sarà una deroga che consentirà ai club di utilizzare una disposizione "a scacchiera", senza badare all'effettivo metro di distanza tra un seggiolino e l'altro.