Napoli, Olivera: "Coppa Italia un obiettivo, Conte grande allenatore"

NAPOLI

L'esterno uruguaiano avverte il Palermo: "È una coppa che dobbiamo puntare a vincere"

"Partita contro la Juventus? Abbiamo giocato una buona partita contro una grande squadra e non abbiamo preso gol. È frutto del lavoro iniziato tre mesi fa: dobbiamo continuare a lavorare così per non subire reti". Così l'esterno del Napoli Mathias Olivera intervenuto ai microfoni di Radio CRC per parlare del lavoro svolto con Antonio Conte in vista anche della partita di Coppa Italia tra Napoli e Palermo. "Quando c'è un grande allenatore che ha giocato e allenato tantissime squadre si impara tantissimo. Io, come tutta la squadra giorno dopo giorno, imparo da lui. Sto imparando a giocare nella difesa a tre, una formazione a cui non ero abituato. Il calciatore si deve abituare al livello dell'allenatore. Mi piace un po' di più giocare nella difesa a quattro, ma in tutti i moduli posso aiutare la squadra", ha aggiunto.

Sull'obiettivo Coppa Italia: "Dopo aver giocato contro la Juventus, stiamo vedendo come giocherà il Palermo. È una coppa che dobbiamo puntare a vincere. Lo stadio sarà pieno come sempre. Giovedì vogliamo vincere e poi ragioniamo partita dopo partita", ha dichiarato Olivera.

Sull'alternanza con Spinazzola sulla fascia. "Leonardo è un grandissimo calciatore abile con entrambi i piedi. È fortissimo, ma soprattutto è una grandissima persona", ha detto Olivera. Sull'esordio di McTominay: "Si vede che è forte. Aiuta la squadra e deve continuare così", ha proseguito.

"Vivere a Napoli vale tantissimo per me e per la mia famiglia: è un orgoglio. Napoli assomiglia a una città sudamericana soprattutto per il clima, l'ambiente e l'atmosfera. Giorno dopo giorno cerco di sfruttare tutto questo. Napoli più simile al National o al Penarol? Più simile al National", ha dichiarato l'esterno uruguagio che parla poi su un suo connazionale grande ex del Napoli. "Cavani è un grande calciatore uruguaiano. A noi ha dato tantissimo. Per me è una leggenda ed è anche una bravissima persona. Cavani o Suarez? Sono due leggende del nostro paese ed è impossibile comparare l'uno all'altro", dice. "In questi giorni lavoreremo per fare una bella partita contro il Palermo e per provare a vincerla. Dopo di che, inizieremo a preparare la partita contro il Monza di domenica. Primo assist stagionale? Vediamo", conclude.

Vedi anche napoli Mario Rui fa causa al Napoli: vuole il reintegro in rosa