Napoli-Inter, le pagelle nerazzurre: Eriksen si sblocca, ma non basta. Lautaro flop

PAGELLE NERAZZURRE

di

ANDREA GHISLANDI

Handanovic 6 - Incolpevole sul gol di Mertens, per il resto solo ordinaria amministrazione. Messo in difficoltà da Bastoni, rischia con i piedi su Politano nel primo tempo.

Skriniar 6 - Insigne è un brutto cliente, ma lo slovacco se la cava. Nessuna disattenzione.

De Vrij 6 - Anche se non al meglio, Conte non rinuncia al centrale olandese. Una prestazione senza sbavature

(dal 43' st Ranocchia sv)

Bastoni 5,5 - Il meno sicuro del reparto arretrato. Un suo retropassaggio mette in seria difficoltà Handanovic, poi un paio di falli inutili con l'uomo spalle alla porta.

Candreva 6,5 - Sulla destra è un'autentica spina nel fianco, soprattutto nel primo tempo. Ha sul destro il pallone del 2-0, ma Ospina si supera. Gol sbagliato, gol subito.

(dal 27' st Moses 6 - Il nigeriano entra subito bene in partita: suo il pallone per Sanchez che fa venire i brividi a Ospina).

Barella 6,5 - Si vede poco in fase di inserimento, ma fa un lavoro prezioso a centrocampo dove corre e recupera palloni.

Brozovic 6 - Dà il solito ordine alla squadra, ci prova spesso anche dalla distanza ma la mira non è quella dei giorni migliori.

Young 5 - Si becca l'ammonizione al 12' per un brutto fallo su Politano e rischia il rosso al 34' sempre per un fallo sull'ex nerazzurro. Meglio in fase offensiva, ma non brilla.

(dal 27' st Biraghi 6 - Qualche bella iniziativa sulla sinistra, anche se i cross non sono sempre precisi)

Eriksen 7 - Dopo la sosta a causa del coronavirus, Conte lo rilancia titolare per la prima volta in un big-match. Il danese lo ripaga con il gol direttamente da calcio d'angolo, il primo del calcio italiano post-lockdown. Prezioso in marcatura su Demme, viene beffato da Insigne in occasione dell'1-1. Nella ripresa Ospina gli nega due volte il gol.

(dal 43' st Sensi sv)

Lukaku 5,5 - Koulibaly è un cliente difficile, i muscoli sono probabilmente ancora imballati e alla fine il belga si vede davvero pochissimo: bello un suo colpo di testa nel primo tempo respinto da Ospina.

Lautaro Martinez 5 - La lunga sosta ha spezzato la perfetta intesa con Lukaku e le voci di mercato di certo non lo possono lasciare indifferente, Mai pericoloso al tiro, la prova del Toro è insufficiente.

(Dal 27' st Sanchez 6 - Ci mette una manciata di minuti a far meglio del compagno, ma il suo diagonale si spegne a lato di poco).