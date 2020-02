Milan, Pioli: "Non era rigore, non si capisce nulla sui falli di mano"

QUI MILAN

Il Milan ha disputato una buona partita contro la Juventus in Coppa Italia, venendo raggiunto solo da un rigore di Ronaldo al 91' nell'andata della semifinale: "Ho chiesto ai miei giocatori di uscire dal campo senza rimpianti e l'hanno fatto - ha commentato Pioli -. Sono orgoglioso della prestazione fatta, anche se meritavamo un risultato diverso. Ora cercheremo di fare meglio al ritorno".

Il rigore per fallo di mano di Calabria, pur di spalle, è stato discusso: "Mi sono arrabbiato perché a inizio azione c'era un fallo su Ibrahimovic e poi mi ricordo che alla riunione con gli arbitri fecero vedere il rigore col Cagliari e dissero che era un errore, perché il giocatore non vedeva il pallone e saltando era scomposto. Rizzoli dopo Cagliari-Brescia disse che non era rigore e che fu un errore. La stessa cosa è successo a Calabria. Sono confuso perché non capisco più quando è fallo di mano, per me in questo caso non lo era".

La crescita del Milan in campo è evidente, protagonista ancora una volta in zona gol Rebic: "Ci ha messo del suo per fare il salto di qualità, è tornato dopo la sosta con più entusiasmo. Anche le posizioni in campo cambiate lo hanno aiutato, poi è in grande forma e mi auguro che possa continuare così perché sta diventando un giocatore fondamentale per noi".