Milan, Pioli: "Buon risultato per il ritorno, ma meritavamo di vincere"

Dopo il pareggio nel primo round di Coppa Italia contro l'Inter, Stefano Pioli è soddisfatto della prova del suo Milan ma non del risultato. "Abbiamo fatto una buona gara e la squadra mi è piaciuta molto - ha spiegato il tecnico rossonero -. Credo che meritassimo di vincere per la prestazione fatta, ma nell'ottica delle due partite è un buon risultato". "Abbiamo aggredito per tutta la parita - ha aggiunto -. Siamo stati molto pericolosi e abbiamo concesso poco. Siamo mancati solo nella finalizzazione, nell'ultimo controllo o nell'ultimo passaggio". Getty Images

"È un raccolto parziale, ma sono soddisfatto della prestazione - ha continuato Pioli -. Stiamo dimostrando di potercela giocare, è quello che vogliamo. Lavoriamo da due anni e mezzo e abbiamo fatto un percorso importante e ora vogliamo vincere qualcosa". "Testa al Napoli in campionato? - ha proseguito - No, ho scelto la squadra che stava meglio, sappiamo quanto sarà importante quella gara ma avremo il tempo necessario per prepararla bene". "Kessie e Bennacer hanno fatto un partitone, facendo tirare poco l’Inter - ha aggiunto -. La prestazione è stata di alto livello per tutti i giocatori”.

"Ho scelto la squadra che stava meglio e valutato la condizione dei giocatori in relazione all'atteggiamento tattico che volevamo tenere - ha spiegato ancora Pioli in relazione alla formazione iniziale -. Diaz ha fatto bene quando è entrato, ma stasera siamo stati squadra e siamo stati bene in campo". "Dispiace non aver vinto perché credo che meritassimo di più - ha ribadito il tecnico rossonero -. Ora ci giocheremo tutto al ritorno".

"I tiri li abbiamo fatti, ma non si può pensare di avere 6/7 palle gol contro l'Inter. Siamo riusciti a metterli in difficoltà. A me la squadra è piaciuta tantissimo - ha concluso Pioli -. Dobbiamo prendere più consapevolezza dopo questa prestazione perché siamo una squadra che può stare a questi livelli e dobbiamo crederci fino alla fine".

