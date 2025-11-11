Brasile: il 18enne Brandao muore per una fucilata del fratellino

L'intervento del personale sanitario è stato inutile. Appurata la dinamica casuale dell'accaduto, l'inchiesta è ora concentrata sull'origine dell'arma da fuoco. Il ragazzo che ha premuto il grilletto non è ancora stato interrogato, e l'accusa ipotizzata nei suoi confronti è di omicidio colposo, escludendo l'intenzione di uccidere. Il direttore sportivo dell'Aragoiania, Silvanio Rodrigues Castro, ha confermato che il fratello è sotto shock.