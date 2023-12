Lazio, Sarri: "Per alcuni siamo sempre in crisi. Vecino? Cose di spogliatoio"

LAZIO

Il tecnico biancoceleste dopo la vittoria col Genoa in Coppa Italia: "Guendouzi ha energia e personalità"

Maurizio Sarri si gode il successo sul Genoa, che vale alla sua Lazio il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia: "Anche col Cagliari abbiamo fatto una buona partita, ma come oggi non l'abbiamo chiusa - le sue parole ai microfoni di Sportmediaset -. La gente vede solo la classifica, da quando sono a Roma siamo sempre in crisi, ma abbiamo vinto tre partite questa settimana. Guendouzi? È un ragazzo di grande energia e personalità, gli piacciono le sfide e si butta nella partita. A me aveva già impressionato in Premier".

Inevitabile parlare dell'esclusione per motivi disciplinari di Matias Vecino: "Non c’è niente da chiarire, è una vicenda di spogliatoio. La società in accordo con me ha deciso così, poi ne riparleremo".

Soddisfatto della prestazione difensiva: "Sulla linea oggi siamo stati bravi, con l’assenza di Casale e Romagnoli. Marusic ha anche giocato per la prima volta come difensore centrale. Sono contento dell’atteggiamento della squadra".

Infine un commento sul momento no di Felipe Anderson: "Penso che non sia mai stato costante, ma lo scorso anno ha avuto un lungo periodo positivo. È croce e delizia e ora è nel momento della croce: bisogna aspettare. Se dipende dal contratto? Lui è sensibile, ma non penso che sia sensibile a questi aspetti materiali, non lo so. Conoscendolo direi di no".