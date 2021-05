Juventus, Pirlo: "Mi riconfermerei, voglio continuare perché amo questa società"

LO SPOGLIATOIO

Il tecnico bianconero: "Abbiamo vinto la Coppa Italia con merito"

Andrea Pirlo si gode il secondo successo da allenatore dopo la Supercoppa Italiana. "Avevamo la voglia di vincere e portare a casa questo trofeo - ha detto l'allenatore bianconero a fine gara -. Nonostante la stagione non sia stata positiva, volevamo fortemente questa vittoria. La Juve ha vinto con merito". Sul suo futuro: "Mi riconfermerei. Vorrei continuare perché amo questa società e amo allenare, poi decideranno loro". Getty Images

"E' stata una bellissima partita tra due grandi squadre. E' stata una finale degna di questo nome, finalmente davanti al pubblico. Siamo contenti - le parole di Pirlo ai microfoni di 'Rai Sport' - Avevamo la voglia di vincere, di portare a casa questo trofeo. Nonostante una stagione non positiva ci siamo ricompattati c'eravamo messi in testa che questa Coppa dovevamo portarla a casa e l'abbiamo meritata".

Dopo averla battuta stasera, ora ai bianconeri serve un favore domenica da parte della Dea, fermare il Milan. "L'Atalanta gioca sempre un calcio aggressivo, non dobbiamo certo dir loro come giocare. Hanno affrontato campionati con questa intensità e affronteranno l'ultima partita al meglio come hanno sempre fatto. Anche dal Bologna mi aspetto che si giochi la partita alla morte e noi dobbiamo vincere la partita".