Juventus, Landucci: "Siamo stati bravi, l'atteggiamento è quello giusto"

Quattro gol alla Sampdoria e qualificazione ai quarti di Coppa Italia in archivio. La Juventus ha svolto il proprio dovere per la gioia di Landucci: "Abbiamo fatto una bella partita e non era facile - ha commentato il vice di Allegri a fine partita -, la squadra ha interpretato bene la partita e siamo stati tutti bravi. Ci tenevamo a passare il turno perché la Coppa Italia è molto importante. L'atteggiamento è determinante nel calcio e abbiamo avuto quello giusto".