Juve, Pirlo avvisa i suoi: "Bayern e Real sono uscite con squadre di Serie B"

COPPA ITALIA

Andrea Pirlo non si fida della Spal, ostacolo nei quarti di Coppa Italia. "Ci sono tante insidie perché affrontiamo una squadra di Serie B sulla carta, ma se guardiamo ai campionati esteri il Bayern è uscito con una squadra di seconda divisione così come il Real Madrid - ha detto il tecnico della Juve - Dobbiamo stare attenti perché l’obiettivo principale è quello di passare il turno”. Sulla formazione: "Riposerà Bentancur, giocano De Ligt e Demiral". Getty Images

Con la Spal vietate le distrazioni. ”È un’ottima squadra a cui piace giocare a calcio, gioca con tre difensori e a volte con tre attaccanti o mezze punte - ha aggiunto a Juve TV -. È una squadra difficile quindi da andare a prendere che sa giocare bene e lo sta facendo in campionato e in Coppa Italia con il Sassuolo. Dobbiamo essere al massimo per evitare brutte figure”.

Con tanti impegni ravvicinati ci sarà un po' di turnover. occasione per i giovani e i meno impiegati. “Riposerà di sicuro Bentancur perché ha giocato tutta la partita con un buco del piede. Abbiamo dovuto mettere tre punti, questo non è stato detto però ha fatto un grande sacrificio e adesso avrà bisogno di qualche giorno di riposo per riassorbire la contusione. Riposerà qualche giocatore che ha giocato domenica, rientreranno De Ligt e Demiral che partiranno dall’inizio. Poi per il resto avremo una squadra competitiva”.