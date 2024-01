Juve, Allegri: "Voglio un centrocampista? Toccare certi equilibri..."

QUI JUVE

"I ragazzi han fatto una bella partita col Frosinone, abbiamo fatto divertire. Ma ora testa subito al campionato"

Dopo il poker rifilato al Frosinone e il passaggio in semifinale di Coppa Italia, Massimiliano Allegri si gode il risultato, la prestazione e le 400 panchine in bianconero. "Ringrazio i ragazzi che stasera hanno fatto un bella partita divertendo e divertendosi - ha spiegato a SportMediaset il tecnico della Juve -. Giuntoli ha detto che posso arrivare a 700 panchine alla Juve? E' troppo fiducioso, meglio pensare al presente. Ora mettiamo da parte questa Coppa Italia e pensiamo subito al campionato".

"L'importante è stare dentro la partita, andare forte, giocare bene e difendere bene - ha proseguito Allegri analizzando la gara col Frosinone -. Non prendere gol è sempre buono, ultimamente ne avevamo presi alcuni troppo facilmente". "La squadra è cresciuta e gestisce meglio i momenti della gara - ha aggiunto -. Dobbiamo essere sereni e tranquilli. Bisogna gioire perché vincere non è mai semplice, ma poi bisogna lavorare e migliorare. Nel primo tempo siamo stati un po' nervosi in qualche uscita e abbiamo fatto qualche errore".

"La prestazione di McKennie? E' un giocatore che l'anno scorso era andato via e non aveva fatto bene. E' tornato con la voglia di fare bene e deve continuare così - ha spiegato il tecnico bianconero -. Siamo solo a metà stagione. A certi livelli bisogna gioire per le vittorie, ma poi bisogna metterle da parte. Ora pensiamo al Sassuolo".

Poi sul mercato: "Voglio un centrocampista? La società si sta guardando intorno e sta cercando di capire se c'è la possibilità di prendere un giocatore che deve integrarsi in questo gruppo. Altrimenti sono soddisfatto del gruppo che sta dando risposte importanti e continueremo così. Il club sa cosa si può fare". "Quando le cose vanno bene e meglio non toccare certi equilibri... - ha aggiunto Allegri -. I giovani sono un bene della Juve. Anche perché sono giocatori bravi. Mi piacciono i giocatori che sanno giocare a calcio, come Yildiz. Abbiamo tanti giovani che giocano perché sono bravi e non perché sono giovani".

Infine qualche battuta sulle critiche: "Ho grande passione e amore per il lavoro che faccio. Mi diverto molto, altrimenti smetterei. Ho avuto la fortuna di allenare grandissimi campioni e quando sono tornato ho iniziato un percorso diverso con dei giocatori che stanno migliorando molto. Basta vedere Bremer come è cresciuto. Ci sono tanti giocatori bravi, stanno crescendo e mi sto divertendo molto. Ho ragazzi bravi a livello tecnico e morale".