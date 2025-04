Inzaghi: "Ho chiesto sacrificio e sono stato accontentato. Orgoglioso del mio gruppo"

"E' stata una partita tosta, come tutti i derby, potevamo andare in vantaggio nel primo tempo, poi nel secondo un episodio loro a favore, per assurdo, ci ha aiutato ad affrontare meglio la ripresa, visto che abbiamo creato tanto contro una squadra forte, con grandi giocatori. Non è facile giocare con il Milan, avevamo solo 14 giocatori più i ragazzi della Primavera, ho chiesto un sacrificio in più a tutti. Mi sono arrabbiato per il modo in cui abbiamo subito il gol, però poi non ci siamo disuniti e Maignan è stato bravissimo", queste le prime parole dell'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi al termine del pareggio dell'andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan.