Inter, San Siro saluta il ritorno di Mourinho: "Bentornato a casa José"

San Siro riaccoglie José Mourinho, a quasi 12 anni dalla conquista del leggendario Triplete sulla panchina dell'Inter. Poco prima del fischio d'inizio del match con la Roma, valido per i quarti di finale di Coppa Italia, dagli spalti del "Meazza" si è alzato un coro dedicato al portoghese, che ha rimbombato nell'impianto sovrastando l'inno della Lega Serie A. La Curva Nord ha anche esposto uno striscione con la scritta "Bentornato a casa José". Lo Special One ha risposto all'omaggio dei suoi ex tifosi alzandosi dalla panchina e mandando baci verso gli spalti. "La gente non dimentica", aveva detto Mou dopo la vittoria agli ottavi col Lecce. E così è stato.