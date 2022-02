Inter-Roma, in palio la semifinale di Coppa Italia: Mou torna a San Siro, per Inzaghi un altro derby

Si apre stasera alle ore 21 a San Siro con lnter-Roma il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia, esclusiva di Mediaset. Archiviato un weekend da dimenticare (i giallorossi sono reduci dal pari con polemiche col Genoa, i nerazzurri si leccano ancora le ferite per la sconfitta nel derby), entrambe le squadre sono alla ricerca del pronto riscatto. Non sarà una gara come le altre per José Mourinho, pronto a tornare nel Meazza nerazzurro per la prima volta da avversario a undici anni e mezzo dalla conquista del Triplete. Impossibile non trattenere l'emozione, sia in panchina che sugli spalti, dove sono attesi oltre 30mila spettatori pronti a rendere omaggio allo Special One. Sarà un altro derby, invece, per Simone Inzaghi, 22 anni alla Lazio prima da giocatore e poi da allenatore.

Getty Images