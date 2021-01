Inter, Conte: "Se Lukaku si arrabbia mi fa solo piacere"

QUI INTER

Vittoria in rimonta nel derby e semifinale di Coppa Italia conquistata per l'Inter di Antonio Conte: "Raggiungiamo questo traguardo per il secondo anno consecutivo e il merito è dei giocatori che hanno interpretato bene la partita, dura e contro un'ottima squadra - ha commentato il tecnico nerazzurro a fine partita -. Il Milan non è primo per caso e il fatto di averli eliminati mi rende contento". I nerazzurri hanno ribaltato il risultato nella ripresa: "Anche in undici contro undici abbiamo avuto occasioni importanti e credo che non meritassimo di essere in svantaggio. Il loro portiere è stato il migliore in campo, poi dopo l'espulsione di Ibrahimovic abbiamo ribaltato il risultato. Anche stasera però abbiamo tirato troppo, molte occasioni ma realizziamo poco".

In tutti i novanta minuti c'è stata molta tensione: "Questi sono i derby, non è mai una passeggiata di salute. Noi lo sentivano, loro anche e meritiamo questa vittoria ai tifosi perché sappiamo che ci tenevano. Ora concentriamoci sul Benevento".

Lukaku è stato protagonista di un brutto episodio con Ibrahimovic: "Non ho parlato con lui e non ho capito cos'è successo. So che durante la partita può accadere che ci siano situazioni sopra le righe, l'importante è che tutto rimanga nella giusta dimensione. Da una parte mi ha fatto piacere vederlo reagire e litigare con un vincente come Ibra. Sta crescendo anche dal punto di vista caratteriale ed è importante per noi, se ogni tanto si arrabbia mi fa solo piacere".

Decisiva la rete di Eriksen: "E' un mese che ripeto la rosa dell'Inter rimarrà questa, nessuno arriverà e nessuno partirà. Con Eriksen stiamo lavorando dal punto di vista tattico per trovare un'alternativa a Brozovic e lui può farlo. A livello calcistico è intelligente, ha qualità e fa parte del nostro progetto. Sono contento che abbia segnato questo gol che mi auguro sciolga un po' la sua timidezza. E' un ragazzo fin troppo per bene e pulito".

L'Inter resta in corsa per due obiettivi: "I bilanci li lascio fare ad altri e nei miei confronti c'è sempre grande aspettativa. I percorsi però si iniziano e bisogna dare tempo alle persone di lavorare, ma a livello di numeri stiamo facendo cose importanti. Però con l'Inter le analisi guardano sempre al bicchiere mezzo vuoto, ma noi dobbiamo lavorare e fare meglio. Ci servirà ancora del tempo, ma anche con le difficoltà fuori dal campo stiamo rispondendo tutti bene e sono contento dei miei ragazzi".