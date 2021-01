Incredibile all'Olimpico: Mancini e Pau Lopez espulsi nel giro di 30"

Incredibile quanto accaduto nel primo minuto dei tempi supplementari della partita di Coppa Italia fra la Roma e lo Spezia. I giallorossi si sono ritrovati in nove per le espulsioni di Mancini e Pau Lopez nel giro di 30 secondi. Un record. Il difensore gia' ammonito si becca il secondo giallo per un fallo inutile a meta' campo, il portiere nell'uscire al limite dell'area cicca il pallone e colpisce malamente Ricci. Il tecnico della Roma Fonseca manda quindi in campo il portiere brasiliano Fuzato, al posto di Cristante. Fuori anche Pedro, dentro Ibanez.