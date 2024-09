Coppa Italia, scontri tra tifosi di Genoa e Sampdoria vicino allo stadio

vicino al ferraris

Questura e Prefettura hanno predisposto importanti misure di sicurezza. Giovedì scorso le prime avvisaglie

I timori della vigilia hanno avuto conferma: tifosi di Genoa e Sampdoria sono venuti a contatto vicino allo stadio Ferraris, dando luogo a scontri diverse ore prima del match dei sedicesimi di Coppa Italia di questa sera. Alcuni video pubblicati sui social mostrano le fazioni avversarie scontrarsi, con diverse persone che impugnano bastoni e mazze, cercando di nascondere il viso con il cappuccio della felpa.

A due anni e mezzo dall'ultimo derby della Lanterna il timore a Genova era proprio di incidenti tra le tifoserie, per questo Questura e Prefettura avevano predisposto piani sulla sicurezza per la città per un evento classificato ad alto rischio. Attorno alla zona di Marassi sono stati posizionate grate alte tre metri per separare i flussi mentre in cielo gli elicotteri monitorano la situazione dall'altro.

L'episodio più recente risale allo scorso maggio quando ultras rossoblù e blucerchiati si erano affrontati in piazza Alimonda a causa del furto di uno striscione da parte dei secondi. La risposta genoana non si era fatta attendere: avevano rubato alcuni striscioni storici dei cugini nel club Tito Cucchiaroni. Ma in tanti avevano paura che una escalation fosse dietro l'angolo, e così è stato.

Intanto, apprende LaPresse, il Genoa ha invitato i giocatori della sua squadra Primavera e gli altri giovani del settore giovanile, a non recarsi allo stadio Marassi in vista della partita di questa sera contro la Sampdoria "per motivi di ordine pubblico data l'alta probabilità di scontri (già in atto in questo momento)".

