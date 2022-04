Fiorentina, Italiano promette battaglia: "A Torino per l'Impresa"

VERSO JUVENTUS-FIORENTINA

"In Coppa abbiamo vinto a Bergamo, a Napoli e dobbiamo essere orgogliosi. Con la Juve servirà la partita perfetta"

Vincenzo Italiano promette battaglia in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juve. "E' una partita in cui pesa tantissimo il risultato dell'andata, malgrado la prestazione ottima - ha spiegato il tecnico della Fiorentina -. Partiamo sotto di un gol e dobbiamo cercare di ottenere qualcosa di impossibile, cercando di sfruttare ogni palla buona, difendendo senza concedere nulla, sperando di avere un po' di buona sorte, cercando di fare la partita perfetta. Andiamo a giocarcela". Getty Images

"Veniamo da un percorso in Coppa in cui abbiamo vinto a Bergamo, a Napoli, dobbiamo essere orgogliosi del nostro cammino, da squadra vera - ha aggiunto Italiano presentando la gara e analizzando il percorso della Viola -. Domani cercheremo di fare un'impresa, perché di questo si tratta. Nulla però è impossibile".