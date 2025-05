Countdown Milan-Bologna, l'avvicinamento alla finale LIVE

All'Olimpico è tutto pronto per l'ultimo atto della Coppa Italia e in casa Milan e Bologna è iniziato il countdown verso la finale. Un match molto atteso che, dopo l'antipasto in campionato, mette in palio un altro trofeo. Per il Milan si tratterebbe del secondo titolo stagionale dopo la conquista della Supercoppa, per il Bologna invece si tratterebbe del terzo trionfo nella competizione. Si inizia alle 21: diretta esclusiva su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it. Di seguito le ultime notizie sul fronte rossonero e rossoblù.