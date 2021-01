Coppa Italia: una giornata di squalifica per Ibrahimovic e Lukaku

GIUDICE SPORTIVO

Nessuna brutta sorpresa da parte del Giudice Sportivo per Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku dopo l'infuocato derby di Coppa Italia. Sia lo svedese, espulso per doppia ammonizione, che il belga, ammonito e già diffidato, se la sono cavata con un turno di squalifica. L'attaccante dell'Inter, così come il compagno Hakimi, salterà la semifinale di andata contro la Juventus. Inter-Milan: Lukaku e Ibrahimovic testa a testa, sfiorata la rissa Getty Images

Getty Images

Getty Images

ansa

ansa

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

ansa

ansa

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Dal referto dell'arbitro Valeri non sarebbero, dunque, emersi altri particolari tali da rendere più pesante la sanzione ai due calciatori, protagonisti in campo di un'autentica baruffa verbale sedata dal direttore di gara con un'ammonizione a testa. Giallo che ha procurato la squalifica di Lukaku, già diffidato, mentre Ibra si era fatto cacciare dopo una seconda infrazione a inizio ripresa per un fallo su Kolarov.

Non è detto comunque che la vicenda sia finita qui, la Procura Figc visionerà il referto di Valeri e valuterà l'eventuale mancanza di completezza rispetto a quanto scritto da arbitro e ispettori: in quel caso potrebbe chiedere la prova tv e anche convocare Ibrahimovic per sentire la sua versione dei fatti.

Squalificati per un turno anche Kessie (Milan) e Palomino (Atalanta).