Coppa Italia, Udinese-Venezia 2-1: super Bayo, Runjaic va agli ottavi in rimonta

Anche l’Udinese raggiunge gli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa 2026/27: i bianconeri piegano 2-1 in rimonta il Venezia e raggiungono l’Atalanta al turno successivo. Nelle fasi iniziali di gata sono i lagunari a spingere forte, e il vantaggio ospite arriva anche molto presto: al nono minuto Lauberbach spreca davanti a Mrozek, ma sulla respinta Sagrado è il più veloce di tutti e deposita in rete l’1-0. Anche dopo il gol subito i friulani rischiano tanto, ma poco dopo la mezzora riescono a pareggiare i conti con un forcing prolungato: al 34’ su corner Vojvoda crossa e pesca l’incornata vincente di Bayo, che firma l’1-1 e riporta le squadre in parità all’intervallo.