COPPA ITALIA

Coppa Italia, Udinese-Venezia 2-1: super Bayo, Runjaic va agli ottavi in rimonta

Sagrado illude i lagunari, la doppietta dell’ivoriano porta i bianconeri al turno successivo contro l’Atalanta

02 Set 2026 - 20:01
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Anche l’Udinese raggiunge gli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa 2026/27: i bianconeri piegano 2-1 in rimonta il Venezia e raggiungono l’Atalanta al turno successivo. Nelle fasi iniziali di gata sono i lagunari a spingere forte, e il vantaggio ospite arriva anche molto presto: al nono minuto Lauberbach spreca davanti a Mrozek, ma sulla respinta Sagrado è il più veloce di tutti e deposita in rete l’1-0. Anche dopo il gol subito i friulani rischiano tanto, ma poco dopo la mezzora riescono a pareggiare i conti con un forcing prolungato: al 34’ su corner Vojvoda crossa e pesca l’incornata vincente di Bayo, che firma l’1-1 e riporta le squadre in parità all’intervallo.

Nella ripresa la rimonta bianconera è completata: contropiede perfetto di Davis e Bayo, con l’inglese che apparecchia per la doppietta dell’ivoriano al 53’. Nella mezzora finale gli arancioneroverdi provano in tutti i modi a portare la sfida almeno ai rigori, Rrahmani sfiora l’incrocio al 67’. I padroni di casa resistono fino in fondo, eliminando il Venezia e raggiungendo l’Atalanta agli ottavi. 

IL TABELLINO

Udinese-Venezia 2-1

Udinese (3-4-2-1): Mrozek; Bertola (dal 1’ st Abankwah), Kabasele (dal 40’ st Ebosse), Solet; Vojvoda (dal 27’ st Kamara), Karlstrom, Miller, Arizala; Unai Gomez (dal 27’ st Zarraga), Bayo; Davis (dal 15’ st Gueye). All. Runjaic. A disp. Padelli, Piana, Lovric, Pejicic, Piotrowski, Ekkelenkamp, Vinciati. 

Venezia (3-5-2): Montipò; Gomes (dal 27’ st Haps), Bella-Kotchap, Halhal; Correia, Sohm, Dagasso (dal 37’ st Panada), Helgason (dal 27’ st Fanne), Sagrado; Lauberbach (dal 37’ st Adams), Rrahmani (dal 29’ st Lisman). All. Stroppa. A disp. Grandi, Pozzi, Juan Jesus, Schingtienne, Berardi, Hainaut, Mazzocchi, Perez, Busio. 

Arbitro: Marchetti.

Marcatori: 9’ Sagrado (V), 34’ e 53’ Bayo (U).

Ammoniti: Bertola (U).

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