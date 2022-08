Coppa Italia: Udinese e Cagliari volano ai sedicesimi

COPPA ITALIA

I friulani battono 2-1 la Feralpisalò: ora Monza o Frosinone. I sardi gioiscono all'89': 3-2 al Perugia e sfida ad una tra Bologna e Cosenza

Udinese e Cagliari conquistano l'accesso ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Alla Dacia Arena, i friulani battono 2-1 la Feralpisalò con Deulofeu (rigore al 12') e Success (64'): i bianconeri sfideranno ora Monza o Frosinone. I sardi soffrono ma piegano all'89' il Perugia: all'Unipol Domus finisce 3-2 con le reti di Altare (2'), Lapadula, in gol dal dischetto all'80', e Viola. Liverani se la vedrà con una tra Bologna e Cosenza.

UDINESE-FERALPISALO' 2-1

Qualche sofferenza di troppo, ma missione compiuta per l'Udinese, che vola così ai sedicesimi di finale di Coppa Italia: Sottil piega 2-1 un'orgogliosa Feralpisalò. Alla Dacia Arena, il risultato si sblocca al 12', quando i friulani passano in vantaggio grazie al calcio di rigore guadagnato da Makengo e trasformato da Deulofeu. Al 33', gli ospiti sembrano pareggiare, ma il gol di Cernigoi è viziato dal fuorigioco di Guerra, autore dell'assist. La partita sembra chiudersi nella ripresa, e precisamente al 64', quando Success raddoppia in contropiede su assist di Deulofeu, ma tre minuti dopo Siligardi accorcia le distanze, rimettendo nuovamente in gioco i suoi. L'Udinese non chiude la partita, ma i lombardi non rischiano di rimettere in dubbio la qualificazione: finisce così 2-1, con i friulani che passano il turno e volano ai sedicesimi. Per affrontare la Juventus agli ottavi, adesso, servirà battere una tra Monza e Frosinone. Saluta la competizione, invece, anche l'ultima squadra di Serie C rimasta in Coppa Italia: la Feralpisalò di Stefano Vecchi, che esce però a testa alta.

CAGLIARI-PERUGIA 3-2

L'antipasto di Serie B tra Cagliari e Perugia va ai sardi, che vincono 3-2 ed eliminano così gli umbri dalla Coppa Italia. All'Unipol Domus, i padroni di casa passano in vantaggio già al 2': calcio d'angolo di Viola e colpo di testa poderoso di Altare, che insacca. Al 32', però, arriva il pareggio ospite: palla nello spazio di Kouan per l'ex Melchiorri, che con un preciso diagonale mancino batte Radunovic. La rimonta della formazione di Castori si concretizza a metà ripresa: scucchiaiata dalla destra di Melchiorri in area per Di Serio, che di prima intenzione e di sinistro segna il clamoroso 1-2. Nel finale, però, Luvumbo si guadagna il rigore del 2-2, trasformato all'80' da Lapadula, entrato al posto di Gaston Pereiro. I sardi tremano dopo la traversa di Melchiorri, ma gioiscono all'89' grazie al perfetto calcio di punizione all'incrocio di Viola. Il forcing finale del Perugia non porta al 3-3 e l'Unipol Domus può così tirare un sospiro di sollievo: adesso, il Cagliari sfiderà una tra Bologna e Cosenza, con la possibilità di affrontare la Lazio agli ottavi.