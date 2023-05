Coppa Italia, Totti dice Fiorentina: "Sarei contento, magari l'Inter si rifà in Champions"

"Tra Fiorentina e Inter mi aspetto una finale bellissima tra due squadre che stanno bene fisicamente e di testa e hanno altre finali da giocare. La favorita dovrebbe essere l'Inter ma sarei contento che la vincesse la Fiorentina, con l'Inter che si rifà in Champions". Ai microfoni di Sportmediaset Francesco Totti fa il pronostico sulla finale di Coppa Italia, che lui ha vinto due volte. "Tre squadre italiane in Europa? Speriamo sia un inizio, spero che qualcuna possa portare il trofeo in Italia, per far capire alle altre nazioni che l'Italia è sempre tra le più importanti".