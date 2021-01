Coppa Italia, Roma-Spezia 2-4: giallorossi out, Italiano ai quarti

ROMA-SPEZIA 2-4 DTS

Colpo grosso dello Spezia in Coppa Italia. All'Olimpico la squadra di Italiano batte la Roma 2-4 ai supplementari e stacca il pass per i quarti di finale, dove affronterà il Napoli. Liguri in vantaggio con un rigore di Galabinov (6') e un destro di Saponara (15'), poi un penalty di Pellegrini (43') riapre il match e Mkhitaryan (73') pareggia i conti. Nell'extratime Mancini e Pau Lopez (92') si fanno espellere e Verde (107') e Saponara (119') chiudono la partita (che comunque i giallorossi avrebbero perso a tavolino per aver fatto un sesto cambio irregolare). Coppa Italia, lo Spezia fa fuori la Roma Getty Images

LA PARTITA

Dopo il derby da incubo, in Coppa Italia Fonseca opta per un turnover ragionato. Davanti tocca a Pedro e Mkhitaryan, con Borja Mayoral prima punta. In mediana con Pellegrini c'è Villar, in difesa invece spazio a Mancini, Cristante e Kumbulla. In fiducia dopo gli ultimi tre risultati utili in campionato, Italiano risponde invece con tanti cambi e un 4-3-3 coraggioso. In porta a sorpresa c'è Krapikas, con Ramos e Vignali sugli esterni, Sena in cabina di regia e Agudelo, Galabinov e Saponara in attacco.

Con le squadre corte l'avvio del match è subito ricco di emozioni. Da una parte Borja Mayoral va vicino al vantaggio dopo nemmeno un minuto, dall'altra invece Cristante tocca Maggiore in area e Galabinov sblocca il match dal dischetto dopo una bella giocata di Saponara. Gol che rompe a sorpresa l'equilibrio e mette subito la Roma alle corde confermando una preoccupante fragilità difensiva. Insicura nelle marcature e imprecisa negli appoggi, la squadra di Fonseca fatica a manovrare con qualità e a contrastare il giro palla dei liguri. Atteggiamento che dà fiducia agli uomini di Italiano, bravi invece ad approfittare di un disimpegno sbagliato di Kumbulla per raddoppiare i conti con un bel destro di Saponara. Un uno-due pesantissimo per i giallorossi, che dopo un quarto d'ora da brividi si aggrappano a Mayoral e Spinazzola per aumentare il ritmo e reagire. In pressione, la Roma attacca a testa bassa e spinge soprattutto sulla sinistra. Lo Spezia invece si abbassa a protezione del risultato e prova a ripartire in contropiede. Tema tattico che costringe agli straordinari Krapikas, bravo a respingere i tentativi di Pedro & Co., ma impotente sul rigore di Pellegrini che riapre il match sul finire del primo tempo.

La ripresa inizia con la Roma in avanti a caccia del pareggio. Lo Spezia però non rinuncia a giocare, cercando di colpire di rimessa con Saponara e Maggiore. Deiola ci prova su punizione, poi è Pedro a sprecare una buona ripartenza e Borja Mayoral manca il bersaglio grosso da ottima posizione. Occasioni che non spaventano gli uomini di Italiano, decisi a tenere alta la pressione sui portatori per far passare il tempo e concentrarsi sulla fase difensiva. Nell'ultima mezz'ora regolamentare, sono i giallorossi a prendere in mano il match e ad aumentare i giri. Borja Mayoral sbaglia tutto a due passi dalla linea di porta. Errore che Mkhitaryan invece non commette davanti a Krapikas, pareggiando i conti con un bel colpo sotto. Rete che accende il finale. Da un parte Borja Mayoral sbaglia ancora clamorosamente il colpo del ko, dall'altra Pau Lopez vola invece su un sinistro di Piccoli portando la gara ai supplementari.

L'extra-time si apre con l'ingesso in campo di Dzeko e una doppia follia della Roma. In trenta secondi Mancini e Pau Lopez si fanno espellere incredibilmente, lasciando i compagni in nove e mandando in tilt Fonseca e i dirigenti giallorossi, che danno il via libera al sesto cambio irregolare. Situazione che segna indelebilmente la gara sul piano del risultato, trasformando il finale del match in un assedio alla porta di Fuzato. In superiorità, lo Spezia spinge allargando la manovra. La Roma invece prova a difendersi serrando le linee. Resistenza che crolla nel secondo tempo supplementare sotto i colpi di Verde e Saponara. Gol che decidono il match e archiviano la pratica. Dopo la batosta nel derby, la Roma esce male anche dalla Coppa Italia. Lo Spezia invece continua a stupire e si regala il Napoli ai quarti.



LE PAGELLE

GALABINOV 6,5: lavora bene spalle alla porta e tiene sempre impegnata la difesa giallorossa con la sua fisicità. Non trema dal dischetto e serve a Saponara l'assist per il raddoppio

SAPONARA 7,5: buona la prima. Ispirato e sicuro nelle giocate. Inizia bene servendo una bella palla a Maggiore, poi raddoppia con un destro preciso e chiude la gara con una perla

MAGGIORE 6,5: quantità e qualità. Spinge e lotta con continuità facendo sentire la sua presenza in mediana

VERDE 7: entra e si dà subito da fare in fascia. Attivo e propositivo. Firma il gol del 3-2 con un bel colpo di testa

MKHITARYAN 5,5: fino al 73' va al trotto e non brilla, poi pareggia i conti con un tocco sotto da top player, ma non basta per la sufficienza

PELLEGRINI 5: meno brillante del solito e fuori dal gioco. Freddo dal dischetto, per il resto poca roba

BORJA MAYORAL 4,5: sempre in ritardo sugli spunti dei compagni. Nella ripresa sbaglia due gol clamorosi

CRISTANTE-KUMBULLA 5: il primo stende Maggiore in area, il secondo sbaglia l'appoggio e regala palla ai liguri sul raddoppio di Saponara. Insicuri nelle chiusure e imprecisi nell'avvio dell'azione

MANCINI E PAU LOPEZ 4: in trenta secondi rimediano due rossi imperdonabili che segnano la gara e l'eliminazione dalla Coppa Italia



IL TABELLINO

ROMA-SPEZIA 2-4 DTS

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 4; Mancini 4, Cristante 5 (3' pts Fuzato 6), Kumbulla 5; Bruno Peres 5,5, Pellegrini 5, Villar 6 (24' st Veretout 5,5), Spinazzola 6 (24' st Karsdorp 5,5); Pedro 6 (3' pts Ibanez 6), Mkhitaryan 5,5 (40' st Perez 5,5); Mayoral 4,5 (1' pts Dzeko 6).

A disp.: Farelli, Juan Jesus, Smalling, Santon, Fazio, Podgoreanu. All.: Fonseca 4

Spezia (4-3-3): Krapikas 6,5; Vignali 5,5, Erlic 6, Ismajli 6, Ramos 6 (23' st Dell'Orco 6); Deiola 6 (35' st Acampora 6), Sena 6 (23' st Ricci), Maggiore 6,5; Agudelo 6 (14' st Verde 7), Galabinov 6,5 (23' st Piccoli 6,5), Saponara 7,5.

A disp.: Zoet, Rafael, Agoume, Gyasi, Farias, Terzi, Chabot. All.: Italiano 7

Arbitro: Ghersini

Marcatori: 6' rig. Galabinov (S), 15' Saponara (S), 43' rig. Pellegrini (R), 28' st Mkhitaryan (R), 2' sts Verde (S), 14' st Saponara (S)

Ammoniti: Pellegrini (R); Agudelo, Ismajli, Dell'Orco (S)

Espulsi: 2' pts Mancini (R) - doppia ammonizione, 2' pts Paul Lopez (R) - eccesso di foga





LE STATISTICHE

• Lo Spezia disputerà i quarti di finale di Coppa Italia per quarta stagione nella sua storia (in precedenza nel 1937, 1941 e 2016).

• Lo Spezia ha vinto tre partite di fila in Coppa Italia per la seconda volta nella sua storia: la precedente nel 1941 contro Pisa, Ancona e Fiumana.

• La Roma è stata eliminata negli ottavi di finale di Coppa Italia solo tre volte nelle ultime 20 stagioni: due di queste contro lo Spezia (nel 2015 e questa sera), l’altra contro il Torino nel 2017.

• La Roma ha disputato i tempi supplementari in un match di Coppa Italia per la prima volta dagli ottavi di finale della stagione 2015/16, proprio contro lo Spezia.

• La Roma ha incassato almeno quattro reti in un match casalingo per la prima volta da marzo 2019 contro il Napoli in campionato.

• Henrikh Mkhitaryan è il primo giocatore della Roma in stagione ad aver raggiunto la doppia cifra di reti considerando tutte le competizioni.

• Mkhitaryan ha segnato il suo decimo gol stagionale in 24 partite, superando il suo numero di reti realizzate la scorsa stagione considerando tutte le competizioni (nove in 27 presenze).

• Borja Mayoral ha preso parte a otto gol (sei reti e due assist) nelle 10 partite stagionali in cui è partito dal primo minuto.

• La Roma ha realizzato tutti i sette rigori ricevuti in questa stagione considerando tutte le competizioni.

• La Roma ha subito due reti nel corso dei primi 15 minuti di un match, considerando tutte le competizioni, per la prima volta da gennaio 2020 contro la Juventus in campionato.

• L'ultimo gol dal dischetto di Lorenzo Pellegrini risaliva a gennaio 2020 contro il Parma, sempre in Coppa Italia.

• Pellegrini è il terzo giocatore della Roma ad aver trovato la rete dal dischetto in stagione, dopo le cinque di Veretout e quella di Mkhitaryan contro il Crotone.

• La Roma ha ricevuto tre espulsioni in stagione, due di queste in questa sfida (l'altra contro il Sassuolo in campionato, ricevuta da Pedro).

• L'ultima rete di Riccardo Saponara in Coppa Italia risaliva ad agosto 2019 con la maglia del Genoa, contro l'Imolese.

• Andrej Galabinov ha segnato quattro gol in cinque presenze in questa stagione considerando tutte le competizioni.

• Galabinov è uno dei quattro giocatori ad aver sia segnato che servito un assist negli ottavi di finale della Coppa Italia in corso, assieme ad Álvaro Morata, Dejan Kulusevski ed Hirving Lozano.