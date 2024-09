Coppa Italia, Pisa-Cesena 0-1: Celia e i legni eliminano Inzaghi

COPPA ITALIA

All'Arena Garibaldi decide la zampata al 54' del centrocampista di Mignani, che raggiunge l'Atalanta agli ottavi. Un palo e una traversa per Angori e Moreo

Sarà il Cesena a sfidare l'Atalanta negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Arena Garibaldi, i romagnoli allenati da Mignani battono 1-0 il Pisa primo in classifica in Serie B, che incassa la prima sconfitta in stagione. A decidere il match è la zampata da pochi passi al 54' di Celia. I toscani di Filippo Inzaghi si fermano ai due legni colpiti da Angori e Moreo, con i bianconeri che invece centrano un palo con Antonucci.

LA PARTITA

Saluta la Coppa Italia anche la capolista della Serie B: il Pisa, infatti, perde 1-0 in casa col Cesena. Poche occasioni nel primo tempo dell'Arena Garibaldi: la prima è per i romagnoli, che con Mendicino sfiorano il pareggio dopo il salvataggio sulla linea di Beruatto. Al 23', Inzaghi perde Mlakar, che per infortunio deve fare spazio ad Abildgaard. I toscani si vedono con Arena, ma a sbloccarla al 54', con una zampata da pochi passi su assist di Antonucci, è Celia. Subito dopo, i padroni di casa provano a rispondere ma centrano la traversa con Angori, su cui è miracoloso Klinsmann. Subito dopo, il tecnico del Pisa rompe gli indugi e inserisce Vignato e Nicolas Bonfanti, con Giovanni protagonista di testa al 67'. Il conto dei legni viene pareggiato quattro minuti dopo con il potente destro di Antonucci che si stampa sul palo. Il Cesena, nel recupero, si divora il 2-0 con Tavsan, ma il Pisa non riesce a trovare il pareggio perché all'ultima azione Moreo centra un altro, terrificante palo interno. Pochi minuti dopo il ricorso accolto, il 3-0 al Cittadella a tavolino e il +4 sul secondo posto, arriva l'eliminazione dalla Coppa Italia per Inzaghi. Il Cesena, invece, si guadagna il match con l'Atalanta agli ottavi.

IL TABELLINO

PISA-CESENA 0-1

Pisa (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi, Rus (31' st Moreo), Beruatto (1' st G. Bonfanti); Touré (17' st N. Bonfanti), Hojholt, Jevsenak (17' st Vignato), Angori; Arena, Mlakar (23' Abildgaard); Lind. A disp.: Loria, Semper, Caracciolo, Canestrelli, Sapla, Marin, Piccinini, Leoncini, Raychev, Tosi. All.: Inzaghi

Cesena (3-4-2-1): Klinsmann; Piacentini, Prestia, Pieraccini (1' st Mangraviti); Adamo (28' st Ciofi), Francesconi, Mendicino (21' st Hraiech), Celia (32' st Donnarumma); Antonucci, Tavsan; Van Hooijdonk (21' st Shpendi). A disp.: Pisseri, Siano, Curto, Manetti, Chiarello, Bastoni, Calò, Kargbo. All.: Mignani

Arbitro: Rutella

Marcatore: 9' st Celia

Ammoniti: Pieraccini (C), Lind (P), Adamo (C), Calabresi (P), Bonfanti (P), Mendicino (C), Ciofi (C)