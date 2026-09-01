Parma-Cremonese

Coppa Italia, promossi e bocciati di Parma-Cremonese: Agazzi saracinesca, Licina alla Yildiz. Cuesta e Parma da zero in pagella

di Matteo Dotto
01 Set 2026 - 21:11
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Un buon ricostituente la Coppa Italia per una Cremonese che affronterà il Como di Fabregas agli ottavi. Dopo zero punti e zero gol nelle prime due gare di campionato (in B), la squadra di Giampaolo prende fiducia al Tardini. Anche il Parma era reduce da due sconfitte senza reti all'attivo, ma la squadra di Cuesta prolunga il digiuno e la sfida di domenica contro il Monza potrebbe già mettere in dubbio la continuità dell'allenatore spagnolo alla guida dei crociati.

BUONI

LICINA - Talento puro e tanti punti in comune con Yildiz, di cui è due anni più giovane. Entrambi cresciuti nelle giovanili del Bayern, entrambi passati dalla Juventus Next Gen, entrambi numeri 10. Il fantasista tedesco d'origini montenegrine regala sprazzi di grande calcio: gol da applausi con tocco sotto a chiudere una belle triangolazione con Berti, due grandi occasioni sventate da Daffara, un assist sprecato da Vogliacco.

AGAZZI - Portiere, di nome fa Federico, classe 2004, nessuna parentela con Michael (di vent'anni più vecchio) anche lui tra i pali della Cremonese a fine anni Dieci. Bravo tra i pali, coraggioso nelle uscite, deve solo migliorare nel gioco palla a terra.

BERTI - Instancabile trottolino di centrocampo, ispira il rappoddio di Licina, corre, tampona e imposta. Quel che si dice un centrocampista completo.

ROMERO - Sostituisce nella ripresa l'evanescente Ousmane Diallo. Ha la tigna giusta (visto che è argentino, chiamiamola garra), non dovrebbe faticare a ritagliarsi spazio in un attacco del Parma asfittico.

CATTIVI

CUESTA - Sfuma l'obiettivo Coppa Italia, la prestazione del suo Parma è imbarazzante. La Cremonese mette sotto i padroni di casa e il vantaggio poteva essere ancora più ampio.

DE LUCA - Si mangia due gol clamorosi nel giro di un minuto, ha fatto rimpiangere Nasti che nel primo tempo aveva provocato il vantaggio di Lottici Tessadri. Con un altro attaccante, la Cremonese avrebbe finto 4-0 facile.  

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