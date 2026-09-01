Coppa Italia, promossi e bocciati di Parma-Cremonese: Agazzi saracinesca, Licina alla Yildiz. Cuesta e Parma da zero in pagella

Un buon ricostituente la Coppa Italia per una Cremonese che affronterà il Como di Fabregas agli ottavi. Dopo zero punti e zero gol nelle prime due gare di campionato (in B), la squadra di Giampaolo prende fiducia al Tardini. Anche il Parma era reduce da due sconfitte senza reti all'attivo, ma la squadra di Cuesta prolunga il digiuno e la sfida di domenica contro il Monza potrebbe già mettere in dubbio la continuità dell'allenatore spagnolo alla guida dei crociati.