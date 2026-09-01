Sarr: "Felice di essere in grande club come la Juve, mi ispiro a Pogba"

"La prima impressione sulla Juventus è che si tratta di un club nel quale hanno giocato grandi giocatori, penso a Zidane, Pogba o Platini. E' un grande club che rappresenta molto per me, è una grande società e sono felicissimo di essere qui e di iniziare la mia avventura con questa maglia". Queste le prime parole di Pape Matar Sarr come nuovo giocatore della Juventus. "Sono un centrocampista box to box, mi piace anche segnare e aiutare la squadra a giocare bene difendendo bene. Cerco di dare protezione alla squadra", ha aggiunto il 23enne senegalese spiegando quelle che sono le sue caratteristiche. "Il mio obiettivo è di entrare subito nelle dinamiche della squadra, perchè la Juventus è un grande gruppo con una grande storia, è il club più titolato d'Italia. Sono felice di iniziare questa nuova avventura, penseremo a una partita per volta, cercando di vincerne il più possibile e vedremo dove saremo arrivati alla fine", ha detto ai canali ufficiali del club. "Come modello tra gli ex giocatori della Juve direi che mi ispiro a Paul Pogba", ha concluso.