Nuovo format Coppa Italia sullo stile della FA Cup: come può cambiare con le seconde squadre
La Lega Serie A studia due ipotesi per la nuova Coppa Italia: conferma della formula a 40 club o rivoluzione a 56 squadre con semifinale secca
Coppa Italia 2025/26 © italyphotopress
La Lega Serie A ha pubblicato il bando per la commercializzazione dei diritti del prossimo triennio della Coppa Italia e nel documento ufficiale vengono messe nero su bianco due ipotesi alternative per il futuro del torneo, con l'intento di aprire maggiormente alle categorie inferiori e avvicinare la competizione al modello della FA Cup inglese. Le opzioni sul tavolo della Lega sono denominate Format A e Format B, ed entrambe mantengono come principio cardine la disputa dei turni a eliminazione diretta in gara unica.
Cosa prevede il Format A?
Il Format A rappresenta la conferma dello status quo attuale, con un tabellone composto da 40 società: tutte le 20 squadre di Serie A, 16 formazioni di Serie B e 4 club provenienti dalla Serie C. In questo scenario le prime otto teste di serie del ranking, determinato dai risultati della stagione precedente, entrano in gioco direttamente dagli ottavi di finale mantenendo il diritto di disputare le sfide in casa secondo un tabellone prestabilito.
Cosa cambia con il Format B?
Il Format B introduce invece una vera riforma allargando la partecipazione a 56 club: 20 di Serie A, 20 di Serie B e 16 di Serie C, con una corsia preferenziale riservata alle seconde squadre dei club di massima serie indipendentemente dalla categoria in cui militano. Nel nuovo modello il primo turno coinvolgerebbe 48 società, ovvero le 12 squadre di Serie A classificate dal nono al diciassettesimo posto del ranking, le tre neopromosse dalla Serie B, tutte le 20 formazioni della cadetteria e le 16 rappresentanti della Serie C.
Le 24 squadre vincenti del primo turno accedono ai sedicesimi di finale, turno in cui fanno il loro esordio le otto teste di serie di Serie A, anticipando così di un turno il proprio ingresso rispetto alla formula attuale. Il regolamento del nuovo modello stabilisce inoltre che le seconde squadre non possono incrociare le rispettive prime formazioni prima dell'eventuale finale.
Un'ulteriore novità rilevante del Format B riguarda le semifinali, che abbandonerebbero la doppia sfida per disputarsi anch'esse in partita secca. Cambierebbe infine anche il criterio di assegnazione del fattore campo: il diritto di giocare in casa nei turni a gara unica verrebbe infatti determinato tramite sorteggio oppure in base al ranking, secondo quanto sarà stabilito nel dettaglio dal regolamento definitivo.