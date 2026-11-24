La Lega Serie A ha pubblicato il bando per la commercializzazione dei diritti del prossimo triennio della Coppa Italia e nel documento ufficiale vengono messe nero su bianco due ipotesi alternative per il futuro del torneo, con l'intento di aprire maggiormente alle categorie inferiori e avvicinare la competizione al modello della FA Cup inglese. Le opzioni sul tavolo della Lega sono denominate Format A e Format B, ed entrambe mantengono come principio cardine la disputa dei turni a eliminazione diretta in gara unica.