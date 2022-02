Coppa Italia, le semifinali in diretta su Canale 5 e in streaming su SportMediaset

IN ESCLUSIVA

Martedì 1 e mercoledì 2 marzo in esclusiva i primi round di Milan-Inter e Fiorentina-Juventus

Il grande calcio in esclusiva assoluta su Mediaset che per le prossime tre stagioni, 2021-2024, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity. Martedì 1 e mercoledì 2 marzo torna la competizione nazionale con le gare d’andata delle semifinali. Le due sfide saranno visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5, oltre che streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it. ipp

Martedì 1° marzo, in diretta da San Siro di Milano dalle ore 21.00 andrà in scena il derby della Madonnina “Milan-Inter”. Mercoledì 2 marzo, in diretta dalle ore 21.00, dallo stadio Artemio Franchi di Firenze sarà invece la volta di “Fiorentina-Juventus”. Dalle ore 20.00, i prepartita live di tutte le sfide di Coppa Italia, con l’avvicinamento al match e le interviste esclusive ai protagonisti, saranno visibili per tutti, attraverso ogni tipo di device, su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.



Di seguito, il dettaglio del programma delle semifinali:



MARTEDÌ 1° MARZO

Milan-Inter, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Inviati: Alessio Conti e Claudio Raimondi

A seguire, studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Daniele Massaro, Riccardo Ferri e Graziano Cesari



MERCOLEDÌ 2 MARZO

Fiorentina-Juventus, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Inviati: Monica Vanali e Stefano Messina

A seguire, studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Stefano Sorrentino, Alessio Tacchinardi e Mauro Bergonzi