Coppa Italia, Lazio-Parma con la testa al campionato

ULTIMO OTTAVO

Il derby stravinto con la Roma e il rilancio in classifica, con la possibilità di ritornare grandi anche in Coppa Italia, la manifestazione per eccellenza della Lazio di Simone Inzaghi. Ce ne sono tanti di stimoli per i biancocelesti in campo stasera all'Olimpico contro il Parma negli ottavi di finale. Tante però anche le assenze con le quali Inzaghi dovrà fare i conti, in primis quella di Luis Alberto. Lo spagnolo si è operato d'urgenza per un'appendicite acuta e dovrà osservare adesso almeno dieci giorni di stop agli allenamenti prima di poter tornare a calcare il campo. Come se non bastasse, Luiz Felipe lamenta un edema osseo alla caviglia che si porta dietro dall'amichevole di Frosinone di inizio stagione, si opererà venerdì e sarà assente almeno un paio di mesi.

Inzaghi in vista del girone di ritorno di Serie A potrebbe reintegrare Vavro, ma intanto dovrà fare a meno anche dello squalificato Lucas Leiva in regia. Previsto un ampio turnover in modo da far giocare chi ha meno minuti sulle gambe e fare rotazione in vista del rientro in campionato con il Sassuolo domenica. A partire da Pereira e Muriqi che giocheranno in coppia in attacco, mentre per Correa potrebbe esserci una chance a gara in corso (così come Lulic) con vista Sassuolo. Forse neanche convocato Immobile, in dubbio Caicedo anche se per il campionato dovrebbero recuperare dai rispettivi acciacchi post-derby. A centrocampo toccherà a Escalante e Akpa Akpro sostituire Leiva e Luis Alberto, in difesa spazio a Parolo sul centrodestra con Hoedt e Acerbi a completare il reparto. Tra i pali si rivede Strakosha, a sinistra il recuperato Fares.

Vedi anche Coppa Italia Lazio, Inzaghi sfida il Parma: “Tante assenze ma teniamo alla Coppa Italia” Dal canto suo, il Parma è partito per Roma con 23 giocatori, Roberto D'Aversa assicura il massimo impegno in campo, ma mai come in questo momento in casa emiliana la Coppa Italia è decisamente in coda alle priorità. I miseri tredici punti in campionato, l'infermeria sempre affollata, la sfida delicatissima di domenica con la Sampdoria sono preoccupazioni troppo grandi per puntare davvero al passaggio del turno contro la Lazio. E come biasimare la squadra emiliana che conta fra gli infortunati ben sei giocatori (sono Balogh, Bruno Alves, Laurini, Karamoh, Osorio e Valenti) ed è costretta a lasciare a riposo, per evitare nuovi ingressi in infermeria, anche i vari Iacoponi, Gagliolo, Kucka, Gervinho, Cornelius e Inglese. I titolari, o presunti tali in attesa dei nuovi innesti del mercato, non saranno praticamente all'Olimpico.

Insomma più di così in casa Parma non si poteva fare per la sfida di Coppa Italia. Ma, ha ribadito il tecnico crociato, la squadra scenderà comunque in campo con "la massima determinazione". In campionato, dieci giorni fa, la Lazio si impose al Tardini per 2-0 con il Parma capace di resistere per quasi un'ora. In campo ci saranno tanti giovani, come il primavera Dierckx debuttante in campionato domenica scorsa con il Sassuolo. Un Parma talmente verde che ha convocato per la prima volta anche altri due giovanissimi della Primavera: il centrocampista diciottenne Mark Kosznovszky e la punta centrale portoghese di 17 anni André Lopes Silva.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Parolo, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Akpa Akpro, Fares; Pereira, Muriqi. All. S. Inzaghi. A disposizione: Reina, Alia, Patric, Vavro, Radu, Armini, Marusic, Lulic, Czyz, Correa, Caicedo.

PARMA (4-3-3): Colombi; Busi, Dierckx, Bane, G. Ricci; Sohm, Cyprien, Dezi; Mihaila, Adorante, Sprocati. All. D’Aversa. A disposizione: Sepe, Rinaldi, Radu, Camara, Brugman, Kosznovszky, Kurtic, Traoré, Hernani, Lopes Silva, Artistico, Brunetta.