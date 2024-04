Coppa Italia: Lazio-Juve da brividi, in palio un posto in finale 

COPPA ITALIA

All'Olimpico e su Canale 5 il ritorno della semifinale: si parte dal 2-0 dell'andata per i bianconeri

Il vecchio amico Tudor sarà meno amico di quel che ci si possa immaginare. Questa sera, ore 21 (diretta su Canale 5 con ampio pre partita dalle 20 sul Canale 20), andrà in scena il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Juve. Si parte dal 2-0 dell'andata per i bianconeri, ma la sensazione, stando anche alle ultime prestazioni della formazione di Max Allegri, è che il discorso non sia affatto chiuso. Certo, i biancocelesti hanno bisogno di un'impresa perché la Juve ha già dimostrato di esserci nelle partite che contano, ma il pronostico non può essere considerato scontato e lo spettacolo, di conseguenza, è assicurato.

Allegri, il cui futuro è quanto meno in bilico, non può sbagliare. Tudor, dal canto suo, non ha forse nulla da perdere. Sul piano tattico, quindi, è abbastanza logico aspettare una Juve che attenda per ripartire in contropiede e una Lazio che provi, fin da subito, a chiudere i bianconeri negli ultimi 25 metri.



I bianconeri si presentano all'Olimpico con la formazione migliore, fatto salvo per Gatti, squalificato e sostituito da Alex Sandro. Per il resto in campo andranno i fedelissimi del tecnico: in porta, come consuetudine in Coppa Italia, ci sarà Perin. A completare la difesa a tre saranno Danilo e Bremer. Il centrocampo, folto, avrà Cambiaso e Kostic sugli esterni, Locatelli in regia e McKennie con Rabiot nel ruolo di mezzali. Davanti, con Vlahovic, ci sarà Chiesa, la cui velocità potrebbe essere fondamentale proprio negli spazi che via via, con il passare dei minuti, si apriranno.



Certezze anche sul fronte Lazio: davanti a Mandas ci saranno Casale (preferito a Patric, non al meglio), Romagnoli e Gila. In mezzo al campo torna Cataldi con Guendouzi, con Hysaj a destra e Marusic a sinistra. Luis Alberto e Felipe Anderson, sulla trequarti, proveranno ad azionare Castellanos. Pesante l'assenza di Zaccagni, e Kamada, spesso utilizzato nelle ultime gare, pronto a subentrare dalla panchina in caso di necessità. Fuori all'inizio anche Immobile, ma il vecchio capitano potrebbe essere utile a gara in corso. Chi passa vola in finale dove se la vedrà con la vincente di Atalanta-Fiorentina.

Vedi anche Coppa Italia Coppa Italia, Lazio-Juventus e Atalanta-Fiorentina su Canale 5