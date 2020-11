Coppa Italia: il Torino vola agli ottavi, 2-0 all'Entella

COPPA ITALIA

Il Torino non sbaglia e, nel quarto turno di Coppa Italia, batte l'Entella in casa e vola agli ottavi di finale, dove affronterà il Milan. I granata vincono 2-0 grazie a due gol in due minuti: al 28', infatti, Zaza riceve da Murru e batte Russo col sinistro, mentre al 30' l'ex attaccante della Juventus serve a Bonazzoli il pallone del raddoppio. I liguri provano a riaprirla, ma la rete di De Luca al 38’ viene annullata per fuorigioco.

Il Torino archivia la pratica Entella e raggiunge il Milan agli ottavi di Coppa Italia grazie a due reti nel primo tempo. I granata piazzano i due colpi del ko in soli due minuti: al 28' arriva infatti il gol di Zaza, bravo ad insaccare dopo un bell'assist dalla sinistra di Murru. Alla mezz'ora, poi, l'ex Juventus supera Russo e serve in area Bonazzoli, libero di firmare il 2-0 a porta vuota che vale il suo primo sigillo in maglia granata. I liguri troverebbero il gol al 38' con De Luca, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Nella ripresa, Linetty colpisce il palo dopo cinque minuti, sfiorando il tris. Nel finale, il Torino gestisce e si guadagna la sfida ai rossoneri.