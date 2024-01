Coppa Italia: il Bologna con la Fiorentina cerca una semifinale che manca da 25 anni

COPPA ITALIA

Nella stagione 1998-99 proprio contro la Viola l'ultima semifinale degli emiliani

Fiorentina-Bologna apre il programma dei quarti di finale di Coppa Italia (ore 21 in diretta su Canale 5 e in streaming sul nostro sito). La squadra di Thiago Motta, dopo aver eliminato l'Inter negli ottavi, cerca una nuova impresa per entrare nella storia, una semifinale che manca dalla bellezza di 25 anni. L'ultimo confronto nel torneo tra le due squadre risale proprio all'edizione 1998-99, quando si affrontarono in semifinale. Dopo il successo per 2-0 all'andata al Dall'Ara, i viola conquistarono il pass per la finale pareggiando 2-2 al Franchi dopo i tempi supplementari.

Fiorentina-Bologna è il sentitissimo derby dell'Appennino e mette di fronte due delle più belle realtà del nostro calcio: la squadra di Italiano ha chiuso il girone di andata del campionato al quarto posto, quella di Thiago Motta al quinto ad appena un punto dai rivali di stasera. I viola riceveranno i felsinei per la 78ª volta: il bilancio dice 41 vittorie Fiorentina, 21 pareggi e 15 vittorie del Bologna. Due mesi fa, in campionato, la squadra di Italiano si impose per 2-1, coi gol di Bonaventura e il rigore di Gonzalez, mentre nella passata stagione vinsero i rossoblù che tornarono a vincere a Firenze dopo la bellezza di 13 anni.

Thiago Motta sogna un'altra notte da ricordare dopo l'impresa di San Siro contro l'Inter, mentre Italiano vuole bissare la finale della passata stagione persa proprio contro i nerazzurri. Tanta defezioni nella Viola, reduce dalla sconfitta con il Sassuolo: oltre agli assenti di lungo corso Dodô e Castrovilli, non saranno in campo gli infortunati Sottil e Nico Gonzalez, e Kouame, impegnato in Coppa d'Africa. Qualche assenza anche per il Bologna, che non potrà contare su Karlsson e neanche su Ndoye e Soumaoro, mentre Bonifazi si è trasferito al Frosinone in prestito fino a fine stagione. Chi la spunterà a Firenze affronterà la vincente di Milan-Atalanta in semifinale.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltrán. All.: Italiano

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Moro, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All.: Thiago Motta

