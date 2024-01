Bologna, Thiago Motta: "Fiorentina favorita, ma daremo il massimo"

COPPA ITALIA

"Sul mercato in entrata ci sono un paio di nomi che possono darci diverse alternative in campo e coprire più ruoli"

Tutto pronto al Franchi per il quarto di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Bologna. In palio c'è una semifinale che ai rossoblù manca da 25 anni e Thiago Motta suona la carica mantenendo un profilo basso. "Come sempre il nostro obiettivo sarà dare il massimo - ha spiegato -. Vedendo il formato della Coppa Italia è favorita la Fiorentina, sull'organico da tempo loro sono sopra al Bologna ma siamo al lavoro ogni giorno per avvicinarci a queste squadre. Esiste ancora un gap". "Italiano è un grande allenatore e ha grandi giocatori a disposizione, ma qui ci sono ragazzi che lavorano al massimo con grande impegno per aspirare a un livello superiore", ha aggiunto il tecnico del Bologna.

"Ogni partita fa storia a sé, in campionato siamo stati sconfitti ma meritavamo molto di più. Daremo il massimo cercando di portare la partita dalla nostra parte - ha proseguito Thiago Motta -. Abbiamo la possibilità di giocare contro una grande squadra e siamo molto concentrati. Ci siamo meritati di giocare questa partita". Quanto alla formazione, il tecnico rossoblù non scioglie i dubbi sia su chi giocherà in porta tra Ravaglia e Skorupski, sia sugli altri. ""Vediamo domani - ha spiegato senza sbilanciarsi -. Tutti stanno bene, sia chi inizierà sia chi entrerà a partita in corso".

Infine qualche battuta anche sul mercato. "Sono contento per Bonifazi, avrei voluto concedergli più minuti in campo - ha precisato Thiago Motta -. Con i nostri difensori era difficile giocare di più e gli ho detto che mi è dispiaciuto non essere riuscito a utilizzarlo con più continuità". "Sul mercato in entrata ci sono un paio di nomi che possono darci diverse alternative in campo e coprire più ruoli - ha aggiunto -. Internamente ne abbiamo già parlato. Sarei contento se arrivasse un fenomeno in un ruolo preciso, ma in quello che serve ora sono giocatori duttili".