Coppa Italia, gli arbitri dei quarti: Di Bello per Inter-Roma

Vigilia dei quarti di finale di Coppa Italia per l'Inter di Simone Inzaghi, che vuole mettersi alle spalle la sconfitta nel derby e prima di pensare al big match col Napoli si prepara al grande ritorno a San Siro di José Mourinho. Dopo le polemiche infuocate per il gol annullato a Zaniolo in Roma-Genoa, c'era grande curiosità per la designazione arbitrale: a dirigere l'incontro, che verrà trasmesso in diretta tv su Canale 5, sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Il VAR invece sarà Pairetto, supportato da Preti.

Getty Images