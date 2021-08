Coppa Italia, Genoa senza ultras contro il Perugia: "Con posti a scacchiera non entriamo"

In vista della prima gara ufficiale gli Ultras della Gradinata Nord del Genoa hanno annunciato con un comunicato che "non entreranno allo stadio" per la sfida contro il Perugia che andrà in scena venerdì 13 agosto al Luigi Ferraris alle ore 18, in diretta su Italia 1. Decisione derivata non dall'obbligo del green pass , "non entriamo nel merito della vicenda" hanno specificato, ma dal fatto che "oltre alla chiusura delle gradinate, per noi il numero ridotto delle persone che potranno assistere alla partita non può essere un argomento trascurabile. L'aggregazione, lo stare insieme nel fare il tifo, sono per noi parte fondamentale del vivere lo stadio, la Nord. Pertanto la nostra decisione non può che essere quella di attendere, così non riusciamo davvero ad entrare nel nostro stadio".