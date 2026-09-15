Coppa Italia, Fiorentina-Pisa 3-0: Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves regalano il Napoli a Vanoli

La Fiorentina fa suo 3-0 il derby toscano contro il Pisa nei sedicesimi di Coppa Italia al Franchi e si guadagna così la sfida con il Napoli agli ottavi, al Maradona. A far esultare Vanoli contro i nerazzurri (tornati quest’anno in Serie B) ci pensano Pellegrino, Gnonto e Goncalves, con i gigliati che provano a rendersi immediatamente pericolosi al 2’ con Ndour. Ancora migliori sono però le azioni che si costruiscono i ragazzi allenati da Bianco, che spaventano de Gea con Piccinini e, soprattutto, con Rao: il classe 2006, in prestito dal Napoli, colpisce un palo alla mezz’ora e torna poi protagonista tre minuti più tardi, con un altro tiro interessante. L’intervallo si avvicina e il risultato sembra non volersi sbloccare, ma, all’improvviso, la Fiorentina trova il colpo che spezza gli equilibri al 40’: Dragusin ci prova dalla lunga distanza, Scuffet respinge corto e Pellegrino insacca il tap-in vincente, per il vantaggio viola. Nella ripresa si alza il livello d’intensità della partita, con la squadra di Vanoli a gestire pallone e gioco: Pellegrino libera il mancino al 64’, ma trova l’opposizione di Scuffet. A timbrare il raddoppio ci pensa allora Gnonto al 71’, con l’ex Leeds che deve ringraziare soprattutto Njie, bravissimo a spezzare con la sua fisicità un raddoppio portato dalla difesa pisana e a servire al compagno un pallone che deve solo essere scagliato in rete. L’attaccante azzurro sigla così il suo primo gol in maglia gigliata, mentre Njie sfiora il tris all’83’, prima del 3-0 di Goncalves al 92’: stupendo il destro a incrociare del portoghese. Il triplice fischio ufficializza, quindi, il passaggio del turno della Fiorentina e l’eliminazione del Pisa.