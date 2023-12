Coppa Italia, Italiano: "Amaro in bocca per l'anno scorso, ma vogliamo sognare"

COPPA ITALIA

Pecchia: "A Firenze con leggerezza e umiltà. La Viola si gioca un posto in Champions e ci spingerà ad andare oltre i nostri limiti"

© Getty Images Vigilia di Coppa Italia per Parma e Fiorentina, gara in esclusiva su Mediaset (ore 21 su Italia 1) che le due squadre affronteranno con aspettative e pressioni diverse. Da una parte i ducali puntano all'impresa, dall'altra la Viola mira invece più in alto dopo la finale persa nella scorsa stagione. E Vincenzo Italiano suona la carica: "Queste partite vanno onorate e giocate con grande spirito. Siamo reduci da quella finale che abbiamo perso e ci ha lasciato grande amaro in bocca". "È bello però andare avanti e sognare - ha aggiunto -. Cercheremo di fare tutto il possibile per passare il turno".

"Mi aspetto una partita che se non viene approcciata bene, può darti grosse difficoltà - ha continuato il tecnico della Viola parlando della sfida col Parma -. Ne abbiamo parlato con i ragazzi, dobbiamo prepararla molto molto bene". "Le insidie possono essere dietro l'angolo: il Parma sta facendo molto bene in Serie B, ha entusiasmo, ha giocatori di grande livello e di categoria superiore - ha aggiunto -. Squadra che hanno questo tipo atteggiamento possono essere temibili".

Poi qualche considerazione sulla formazione e sulla necessita di fare dei cambi. "Abbiamo giocato giovedì in coppa, poi di nuovo domenica e ora mercoledì. I giorni per preparare la partita non sono tanti - ha spiegato Italiano -. Il recupero delle energie a livello psicofisico quando ci sono questi incontri ravvicinati può essere l'unico problema però ci siamo abituati e abbiamo capito come riuscire a recuperare le energie". "Vediamo poi domani se troviamo il giusto modo per mettere in difficoltà il Parma. Sia con l'undici iniziale e con chi poi entrerà a gara in corso che può anche incidere", ha aggiunto.

"Sono contento, ho fatto i complimenti ai ragazzi per la reazione che abbiamo avuto dopo il periodo negativo in merito ai risultati - ha proseguito il tecnico della Fiorentina facendo un mini-bilancio della prima parte della stagione -. Ho sempre detto che abbiamo questa dote di riuscire a reagire nei momenti di difficoltà e lo abbiamo fatto". "Adesso dobbiamo avere continuità ed equilibrio per cercare di ottenere il massimo. Siamo contenti di dove siamo ma abbiamo ancora tanta strada da percorrere e dobbiamo affrontare ciò con grande impegno - ha concluso -. Abbiamo dimostrato di essere una squadra che dà fastidio a tutti".

PARMA, PECCHIA: "LEGGEREZZA E UMILTA'"

"La Fiorentina è una delle Sette Sorelle e si gioca un posto in Champions - ha spiegato Fabio Pecchia -. A Firenze serve quella leggerezza mentale per giocare a calcio, per volersi divertire e fare sacrifici. E lavorare, mettendoci umiltà". "La partita di mercoledì sarà una bellissima partita, una bellissima vetrina, affrontiamo una squadra da Champions - ha continuato il tecnico del Parma -. Ed è una squadra che ci spingerà, dal punto di vista tecnico, fisico e mentale, ad andare oltre i nostri limiti. E noi vogliamo farci trovare pronti. Per questo, serenità, leggerezza e prontezza".

"Siamo al l completo, Benedyczak è recuperato. A parte la squalifica di Zagaritis, c’è tutto il gruppo a disposizione - ha aggiunto parlando degli uomini su cui potrà contare contro la Viola -. C’è anche il piacere di mettere nella lista dei convocati Lautaro Valenti, per cui tutti i ragazzi sono a disposizione".

"Nella classifica del campionato di oggi basta vederla - ha proseguito Pecchia in relazione al valore della formazione di Vincenzo Italiano -. Qualche anno fa si parlava di Sette Sorelle, la Fiorentina era fra queste. In questi ultimi anni, con l’arrivo di Italiano, è ancora in quella stessa posizione storica delle Sette Sorelle, dove si gioca un posto in Europa e non solo per la Conference. E’ a un passo dalla Champions". "E’ una squadra bella, che gioca un bel calcio e in questi anni si è abituata a giocare le tre partite in settimana - ha aggiunto -. E lo fa con qualità, con grande attenzione, a Italiano vanno fatti i complimenti perché è bello vedere una squadra che gioca così in Europa e in campionato".

"Detto questo, l’obiettivo del Parma e del club di poter ritornare a quello che succedeva qualche anno fa, per giocare questo tipo di partite non solo in maniera sporadica ma anche con continuità in campionato - ha continuato -. La Fiorentina ha il peso di vincere la Coppa? Non so se sarà un vantaggio per noi questo, è chiaro che la Fiorentina ha dimostrato l’anno scorso di giocare per tutte le competizioni, arrivando nella parte finale delle due coppe e in alto in campionato. Quindi ci proverà anche quest’anno, è evidente legittimo da parte loro vincere per arrivare in fondo".